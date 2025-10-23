Li abbiamo sfondati ce danno omicidio La conversazione shock tra gli ultras del Rieti dopo l’assalto al bus Convalidato il carcere

Il gip del Tribunale di Rieti ha convalidato i fermi di Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, i tre ultrà della Sebastiani basket accusati dell’ agguato al pullman dei tifosi del Pistoia costato la vita domenica 19 ottobre all’autista Raffaele Marianella. Nell’ordinanza di convalida il gip, Giorgia Bova, motiva la decisione della custodia cautelare in carcere spiegando che sussiste il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato da parte dei tre, così come il presupposto del pericolo di fuga. Pellecchia, Fortuna e Barberini, scrive la giudice nell’ordinanza, «si sono dimostrati perfettamente consapevoli dei possibili risvolti giudiziari che la vicenda avrebbe avuto su di loro». 🔗 Leggi su Open.online

"A Istanbul eravamo carichi, Iniziamo il primo tempo dicendo che li avremmo sfondati. Nello spogliatoio abbiamo festeggiato? Ma no. È qualche scemo dell'altra squadra, non so neanche come si chiama, che ha detto ste cose… Noi invece abbiamo anche dis

