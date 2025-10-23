L’ha ammazzato! Italia massacrato in città da un uomo incappucciato | è caccia all’assassino

Notte di sangue a Collegno, alle porte di Torino, dove un uomo di 39 anni è stato brutalmente ucciso in seguito a un’aggressione avvenuta in via Sabotino, all’angolo con corso Francia. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando una passante ha notato il corpo riverso a terra e ha immediatamente chiamato il 112. I soccorritori del 118 sono arrivati in pochi minuti, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: le ferite inferte con un’arma da taglio erano troppo gravi. Colpito con diversi fendenti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato assalito da uno sconosciuto incappucciato, che lo ha colpito più volte con un coltello prima di fuggire a piedi tra le vie del quartiere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

