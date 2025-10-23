L' ex convento di Carpenedo rinascerà come cittadella della comunità | VIDEO

L’ex convento delle Serve di Maria Eremitane Scalze, nel cuore di Carpenedo, si prepara a una nuova vita: grazie al progetto promosso dalla Fondazione Carpinetum e curato dallo studio Planum Srl, il complesso diventerà infatti una vera e propria “cittadella della comunità”, uno spazio aperto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

