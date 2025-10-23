L' ex consigliera Contestabile nuovo ingresso di Sud chiama Nord l' avvocato dice addio al gruppo Genovese

La prima è stata Maria Fernanda Gervasi nuova coordinatrice cittadina di Sud chiama Nord che ha lasciato Forza Italia e l'appoggio alla sottosegretaria Matilde Siracusano. Il movimento di Cateno De Luca sta per ufficializzare un altro nuovo ingresso: quello dell'ex consigliera comunale Simona. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

