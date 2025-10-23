L’evento ‘Visioni’ al teatro Bonci | il programma
Cesena, 23 ottobre 2025 – Visionari, talentuosi, che si distinguono per quella unicità mai scontata e sempre originale. In programma il prossimo giovedì 30 ottobre a Cesena una giornata per guardare il futuro, ascoltando idee dirompenti capaci di lasciare il segno. Al Teatro Bonci di Cesena torna l’evento ‘Visioni - Innovare oltre gli orizzonti’, giunto alla seconda edizione e organizzato da Confindustria Romagna per celebrare il ‘genius’ locale di Forlì-Cesena. "Il successo dello scorso anno ci ha fatto capire quanto ci sia bisogno di ascoltare e conoscere chi esprime la capacità visionaria di questa terra, ispirazioni preziose in questi tempi incerti – racconta il presidente di Confindustria Romagna, Mario Riciputi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
