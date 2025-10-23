L' étoile e insegnante Anbeta ospite de La maison della danza

Inizia a ballare già da piccola all’età di 5 anni e consegue il diploma presso l’Accademia Nazionale di Danza. In seguito, si trasferisce a Baku, in Azerbaijan, per proseguire i propri studi perfezionandosi e una volta rientrata in Albania entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

