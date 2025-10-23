letizia voci presenta le dimissioni al suo posto il 19enne barbarito

La giovane consigliera del Pd Letizia Voci esce dal Consiglio comunale. Al suo posto Giovanni Barbarito (nella foto), 19enne già segretario del Pd Novate da più di un anno. Le motivazioni della scelta presa della consigliera uscente sono quelle degli impegni universitari e personali che non le permettono più di dedicare al ruolo il tempo e l’attenzione che merita. "È stata un’esperienza intensa e significativa, che mi ha permesso di crescere e di contribuire al percorso nella comunità. Per questo ho scelto, con senso di responsabilità, di fare un passo indietro". Dice invece Giovanni Barbarito: "Sento tutta la responsabilità e tutto l’onore di essere uno dei consiglieri comunali più giovani della storia di Novate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

