L’estetica Japandi | l’equilibrio zen tra minimalismo nordico e calore orientale

Life&People.it In un'epoca in cui il design d'interni cerca rifugi di calma contro il sovraccarico digitale, emerge una tendenza che unisce due filosofie apparentemente distanti ma profondamente complementari: lo stile estetica Japandi. Questo ibrido sublime fonde due mondi solo in apparenza lontani – la funzionalità accogliente dello stile scandinavo (Hygge) e la quiete contemplativa del minimalismo giapponese (Wabi-Sabi) – creando un linguaggio visivo che celebra la bellezza dell'essenziale e dell'imperfetto. Trasformando la casa in un santuario che celebra la bellezza dell'essenziale e dell'imperfezione, si crea uno spazio che che nutre l'anima.