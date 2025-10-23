Lesioni gravissime a Catania dopo gli interventi alla cataratta in due cliniche private la pista del batterio

Diverse persone sono finite in ospedale dopo interventi alla cataratta a Catania, l'ipotesi è che stia circolando un batterio nelle cliniche private. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lesioni gravissime a Catania dopo gli interventi alla cataratta in due cliniche private, la pista del batterio

CATARATTA Catania: dieci pazienti ricoverati dopo interventi di cataratta - Alcuni pazienti hanno subito danni significativi alla vista, e il reato ipotizzato è quello di lesioni gravissime

Catania, 10 pazienti finiscono in ospedale dopo intervento alla cataratta in una clinica

Si operano di cataratta ma subiscono lesioni all'occhio e perdita della vista, cosa succede a Catania - Codacons: "Dieci pazienti sui 30 operati lo stesso giorno in una clinica privata di Catania, hanno dovuto fare ricorso a cure mediche o a un nuovo intervento chirurgico".