Angelina Melnikova non ha gareggiato in campo internazionale per quasi quattro anni: dal 24 ottobre 2021 (giorno di chiusura dei Mondiali a Kitakyushu, terminati con l’argento al corpo libero) al 13 settembre 2025 (prima giornata della World Challenge Cup a Parigi). Si è trattato a tutti gli effetti di un esilio forzato: il 24 febbraio 2022 la Russia ha incominciato l’operazione bellica in Ucraina e la Federazione Russa è stata bandita dai grandi eventi, così la nativa di Voronezh (tra l’altro cittadina al confine ucraino) è stata relegata in un angolo. Due edizioni dei Mondiali saltate non per sua volontà, ma soprattutto la rinuncia alle Olimpiadi di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'esilio forzato, la tenacia, la caduta, la risalita: Angelina Melnikova, Campionessa del Mondo all-around