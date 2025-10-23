L’errore da non fare mai col telecomando L’allarme dell’esperto sulle condizioni del dispositivo

“Un oggetto apparentemente innocuo e presente in quasi tutte le case potrebbe nascondere più insidie di quanto immaginiamo”. Con queste parole, l’infettivologo Matteo Bassetti ha aperto un video pubblicato sui suoi profili social, lanciando un’allerta che ha subito attirato l’attenzione del pubblico. Il protagonista del suo avvertimento non è un dispositivo medico o un prodotto chimico, ma un oggetto di uso quotidiano, talmente comune da passare inosservato: il telecomando della televisione. “Tutti lo conoscono, tutti sanno che cos’è questo strumento di potere, come diceva Fantozzi, lo toccate più di 5. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it