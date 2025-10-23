Il Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro ideato e diretto da Antonello Barone inizia il nuovo percorso della sua undicesima edizione partendo il prossimo 24 ottobre da Bergamo ospiti del CIID – Copenhagen Institute of Interaction Design, fondato e diretto da Simona Maschi. Il Festival del Sarà, promosso dalla Camera di Commercio del Molise e in collaborazione con Biennale Tecnologia del Politecnico di Torino, il CIID – Copenhagen Institute of Interaction Design, ASvIS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile e con i patrocini istituzionali del Comune di Bergamo, del Comune di Brescia, della Camera di Commercio di Bergamo e dalla Fondazione MIA, chiama a riflettere il mondo delle istituzioni, dell’accademia e dell’impresa su come la tecnologia e l’energia siano divenute le nuove armi degli Stati che, abbandonato il diritto internazionale, si affidano alla gestione dei rapporti geopolitici con il solo utilizzo della supremazia militare ed economica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “L’era della Supremazia”, al via l’undicesima edizione del Festival del Sarà