Leone XIV | Misure sempre più disumane trattano i migranti come spazzatura
Il Papa durante l’incontro con i movimenti popolari: “Soccorrere i naufraghi non è ideologia, significa vivere il Vangelo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve Papa Leone XIV al Quirinale, Roma. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/10/14/il-papa-da-mattarella-imponenti-misure-di-sicurezza-in-vaticano_49e56838-da94-427e-8758-279155840 - facebook.com Vai su Facebook
Il Papa da Mattarella, imponenti misure di sicurezza nella capitale. Leone XIV scortato dai corazzieri a cavallo al Quirinale. #ANSA - X Vai su X