Leonardo Thales e Airbus hanno unito le forze per sfidare il dominio di Starlink nello spazio
I tre colossi europei hanno trovato un'intesa sulla creazione di società da 10 miliardi di euro nel settore satellitare, proprio quando Musk raggiunge quota 10mila satelliti in orbita. 🔗 Leggi su Wired.it
