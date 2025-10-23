Leonardo intesa con Airbus e Thales per le attività spaziali

Il progetto Bromo vede la luce. Leonardo, Thales e Airbus hanno infatti firmato un protocollo d’intesa per unificare le rispettive attività spaziali. La nuova realtà europea, che sarà operativa a partire dal 2027, mira a diventare una solida alternativa ai colossi americani oggi dominanti nei settori sia civile sia militare, primo fra tutti SpaceX di Elon Musk. Prende vita dunque una società che impiegherà 25 mila persone in tutto il continente e potrà contare su un fatturato di circa 6,5 miliardi di euro, stando ai dati del 2024. Inoltre, avrà un portafoglio ordini che sarà in grado di coprire anche più di tre anni di produzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Leonardo, intesa con Airbus e Thales per le attività spaziali

