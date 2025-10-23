Leonardo-Airbus-Thales | l’asse europeo sullo spazio tra sovranità tecnologica e sfida a Starlink

Tra Italia, Francia e Germania sta per nascere un colosso spaziale di portata continentale, primo potenziale game-changer dell'approccio europeo per la conquista delle orbite e dei servizi che la nuova economia dello spazio può abilitare. Tre dei maggiori attori della difesa e dell'aerospazio, l' italiana Leonardo, la francese Thales e la franco-tedesca Airbus, hanno concordato la messa in comune dei propri business spaziali per abilitare economie di scala e maggiori capacità di innovazione e sviluppo nel settore. E la notizia è potenzialmente dirompente.

