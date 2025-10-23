Leonardo Airbus e Thales lanciano la sfida a SpaceX Ecco l’intesa
“Alla fine, uscimmo a riveder le stelle”. Airbus, Leonardo e Thales hanno firmato un Memorandum of Understanding per unire le loro attività nel settore spaziale e dare vita a un nuovo colosso continentale. L’intesa segna la nascita di una società con 25.000 dipendenti, 6,5 miliardi di euro di ricavi annui e un portafoglio ordini pari a più di tre anni di attività. L’obiettivo è quello di contribuire all’autonomia strategica europea nello spazio e competere alla pari con i grandi attori globali come SpaceX, Boeing e China Aerospace. La nuova realtà — che dovrebbe diventare operativa nel 2027, dopo le necessarie approvazioni regolamentari da parte dell’antitrust europeo — unirà i business spaziali di Airbus Defence and Space, la Divisione Spazio di Leonardo (inclusi Telespazio e Thales Alenia Space) e le partecipazioni di Thales in Thales Alenia Space, Telespazio e Thales Seso. 🔗 Leggi su Formiche.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Accordo tra Airbus, Leonardo e Thales. Nasce il "colosso dello spazio" - X Vai su X
Alleanza anti Musk sui satelliti tra Leonardo, Thales e Airbus. Il commissario Andrius Kubilius delira: «Faremo come Roosevelt». - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo, Airbus e Thales lanciano la sfida a Starlink, ecco come - Leonardo, Airbus e Thales uniscono le forze per sfidare il leader americano Starlink. Come scrive investire.biz
Leonardo, Airbus e Thales lanciano una joint venture da 10 miliardi: l’Europa si arma per competere con Elon Musk - Leonardo, Airbus e Thales uniscono le forze per costruire un gigante europeo dei satelliti da 10 miliardi di euro: un’alleanza per sfidare Starlink ... Scrive affaritaliani.it
L'alleanza tra Airbus, Leonardo e Thales: nasce il colosso europeo dello spazio per lanciare la sfida a Musk - La società impiegherà circa 25 mila persone in Europa, con ricavi annui stimati in 6,5 miliardi di euro e un portafoglio ordini superiore a tre anni di fatturato previsto ... Secondo lasicilia.it