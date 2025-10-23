Lentini segnalazione anonima su YouPol porta al sequestro di droga e munizioni | denunciato un 41enne

Un uomo di 41 anni è stato denunciato a Lentini per possesso di droga e munizioni, grazie a una segnalazione tramite l'app YouPol. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lentini, segnalazione anonima su YouPol porta al sequestro di droga e munizioni: denunciato un 41enne

Lentini, denunciato per possesso di droga: la segnalazione arrivata all’app YouPol - Come noto YouPol è l’app della Polizia di Stato per segnalare episodi di bullismo, spaccio di droga e violenza domestica in modo anonimo o registrato, permettendo l’invio di messaggi, foto e video. Come scrive siracusanews.it