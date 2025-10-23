L’energia di Jaylen la classe di Kwan Una ricetta perfetta per la Coppa

Jaylen BARFORD (17 minuti, 57 da 2, 23 da 3, 01 ai liberi 6 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 3 assist, 16 punti) La sua energia è il piatto principale della gustosa cena che l’ Unahotels prepara al suo pubblico. Segna i canestri che servono a far capire al Bashkimi che l’impresa europea dovranno cercarla da un’altra parte. Voto 7 Tomas WOLDETENSAE (26 minuti, 26 da 2, 16 da 3, 12 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 2 assist, 1 stoppata, 8 punti) Mette insieme un buon minutaggio per entrare sempre di più nei meccanismi della squadra, copre sui due lati del campo con sicurezza. Voto 6.5 Troy CAUPAIN (23 minuti, 23 da 2, 14 da 3, 2 rimbalzi, 2 perse, 5 assist, 7 punti) Serata da minimo sindacale al fine di preservare la sua solidità per impegni più probanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

