L’Empoli sa farsi valere La ricetta di Mirko Valdifiori

di Simone Cioni EMPOLI Appesi gli scarpini al chiodo da gennaio ha intrapreso una nuova avventura come collaboratore tecnico di Emilio De Leo nella Nazionale di Malta, ma con le sue 255 presenze tra Serie A e B (condite da 4 gol e 27 assist) resta uno dei maggiori protagonisti della storia recente dell’Empoli. Stiamo parlando di Mirko Valdifiori, centrocampista azzurro per sette stagioni tra il 2008 e il 2015, tra cui anche quella nel torneo cadetto con Maurizio Sarri in panchina dove si registrò la peggior partenza di sempre in B: 3 punti in 7 gare. Avvio che non impedì però poi all’Empoli di arrivare ad un passo dalla promozione in A, sfumata solo nella finale play-off persa contro il Livorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "L’Empoli sa farsi valere". La ricetta di Mirko Valdifiori

Leggi anche questi approfondimenti

«Da Empoli a Pisa per quindici euro. Da Firenze a Pistoia per tredici euro. Da Firenze centro a Impruneta per nove euro». Sono le tariffe proposte da Deliveroo ai propri rider, come raccontato dal Nidil Cgil, il sindacato dei lavoratori atipici, che ormai da mesi d - facebook.com Vai su Facebook

"L’Empoli sa farsi valere". La ricetta di Mirko Valdifiori - L’ex centrocampista azzurro ricorda come la squadra uscì dalla crisi nell’era Sarri "Credevamo nel lavoro che stavamo facendo e i poi risultati arrivarono" . Scrive sport.quotidiano.net