L' elicottero precipita vicino al rifugio | grave il pilota a bordo
Pomeriggio di paura tra i cieli e le montagne dell’Alto Adige quello vissuto ieri, mercoledì 22 ottobre. Più precisamente nella zona del gruppo di Fanes, tra la Val Badia e la Val Pusteria, dove intorno alle 18 un elicottero dell’Air Service Center di Cortina, pilotato da un 51enne trentino, è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
