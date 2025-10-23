L' elicottero precipita vicino al rifugio | grave il pilota a bordo

Trentotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomeriggio di paura tra i cieli e le montagne dell’Alto Adige quello vissuto ieri, mercoledì 22 ottobre. Più precisamente nella zona del gruppo di Fanes, tra la Val Badia e la Val Pusteria, dove intorno alle 18 un elicottero dell’Air Service Center di Cortina, pilotato da un 51enne trentino, è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

