Lei scappava dal fuoco lui da una macchina che lo ha investito | ora Robertina e Nico cercano casa a Como

Sono due sopravvissuti, due anime che hanno conosciuto la paura ma non hanno smesso di credere nella bontà delle persone. Robertina e Nico (in copertina con il suo amico Tony, già adottato) oggi condividono il cortile del rifugio con tanti altri cani, ma sognano un giardino tutto loro, una voce. 🔗 Leggi su Quicomo.it

