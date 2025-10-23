Lei prende il podio lui si mette ai fornelli Ma in un sistema che fatica ad accettare la leadership femminile il silenzio maschile è davvero libertà? O è una risposta culturale che dice molto di più?
Q uando Sanae Takaichi è salita sul podio con passo deciso e ha pronunciato il suo discorso di insediamento come prima ministra del Giappone, il Paese ha compiuto un passo storico: mai prima d’ora una donna aveva guidato il governo. Nessuna premier, nessuna leader al vertice. Eppure, in quel momento di rottura, tutto sembra comunque calibrato con estrema cautela. Davanti a lei, microfoni e telecamere. Dietro, a qualche metro di distanza, il marito Taku Yamamoto che osserva in silenzio. Lei parla, lui si ritira. Non è lì per parlare. È lì per esserci, ma appena. Sanae Takaichi potrebbe diventare la prima premier donna in Giappone X Sanae Takaichi, il first husband “furtivo”: l’arte di sparire con grazia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
