Non è la prima volta e, molto probabilmente, non sarà l'ultima. Antonio Caprarica ci ha abituato a retroscena tanto crudi quanto interessanti sull'Inghilterra e, in particolare, sulla famiglia reale. Da grande esperto della Casa Reale inglese più discussa, il giornalista spesso delizia i telespettatori con alcuni punti di vista forti ma altrettanto veritieri. Questa volta, però, il retroscena è così crudo da gelare lo studio Finché la Barca Va, il programma televisivo di Rai 3 condotto da Piero Chiambretti. Stando alla sua ricostruzione non c'era un complotto per ammazzare Lady Diana bensì il contrario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Lei ha provato a fare fuori Carlo". Retroscena choc di Caprarica su Lady D