Leggende Pokèmon Z-A – Recensione
C’è qualcosa di inevitabile nel modo in cui Pokémon torna a misurarsi con sé stesso. Dopo il disastro tecnico di Scarlatto e Violetto, Leggende Pokémon Z-A arriva come un primo passo nella giusta direzione, nel tentativo di ricostruire la fiducia che i giocatori ormai da anni hanno perso nei confronti del primo franchise del mondo, il quale non è mai sembrato in grado di fornire loro un prodotto all’altezza del suo nome. Si tratta del primo titolo Pokémon dell’era Switch 2, sebbene sia disponibile anche su Switch 1, e segna il tentativo più consapevole di Game Freak di rialzarsi dopo anni di prodotti tecnicamente non sufficienti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
