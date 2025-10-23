Leggende Pokémon Z-A | Come ottenere i Pokèmon Leggendari

In Leggende Pokémon: Z-A, ogni Allenatore sogna di aggiungere alla propria squadra le creature più potenti e misteriose del mondo Pokémon. Tuttavia, a differenza dei capitoli precedenti, il gioco offre solo tre Pokémon Leggendari catturabili al lancio, rendendo ogni incontro un momento raro e prezioso. Nei file del titolo, però, gli appassionati hanno già scovato tracce di altri due Leggendari in arrivo, probabilmente con l’espansione “Mega Dimensione”, prevista per i primi mesi del 2026. Questa guida ti spiega come trovare e catturare Xerneas, Yveltal e Zygarde, i tre protagonisti mitici di questa avventura ambientata nella città di Lumiose. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Leggende Pokémon Z-A: Come ottenere i Pokèmon Leggendari

