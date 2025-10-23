Legge di Bilancio 2026 | nuova norma sui dividendi rischia di alterare principi della fiscalità d’impresa
Roma, 23 ott — L’articolo 18 del disegno di legge di Bilancio 2026 introduce una modifica sostanziale alla disciplina della distribuzione dei dividendi nell’ambito del reddito d’impresa, intervenendo sugli articoli 59 e 89 del TUIR (D.P.R. 9171986). Preoccupazioni sulla nuova Legge di Bilancio. Assoholding, Associazione di categoria delle Holding italiane, esprime la propria preoccupazione per le conseguenze sistemiche di tale intervento, che rappresenterebbe un arretramento strutturale rispetto ai principi di coerenza e stabilità del sistema tributario italiano. La proposta prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le distribuzioni di utili, riserve o altri fondi deliberate da soggetti IRES possano beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile — pari al 41,86% per gli imprenditori IRPEF e al 95% per i soggetti IRES — solo se la partecipazione nella società erogante non è inferiore al 10%. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
