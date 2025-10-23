Legge 104 | cosa cambia dal 2026 con la Legge 106 2025 per lavoratori e famiglie

Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore le modifiche alla Legge 104 introdotte dalla Legge 1062025. Il pacchetto punta a facilitare la conciliazione tra lavoro e cura, rafforzando tutele economiche e organizzative per le persone con disabilità e per chi le assiste. Le novità principali Cosa devono fare le aziende (subito) Impatti attesi Calendario e .

