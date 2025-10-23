Lega Vannacci contro tutti | Io vado avanti Partito nel caos

Dopo le parole di Matteo Salvini, che ha chiarito come i “team Vannacci” «non possano essere un soggetto politico», il generale Roberto Vannacci interviene per difendere la natura del suo progetto. L’ex militare, oggi eurodeputato e vicesegretario della Lega, ha risposto con toni decisi al Corriere della Sera, sottolineando che «va fatta una distinzione tra ciò che riporta certa stampa e ciò che Salvini ha realmente detto durante il consiglio federale». Nelle sue dichiarazioni, Vannacci precisa che i gruppi nati attorno al suo nome «non sono formazioni politiche ma associazioni culturali », destinate a promuovere principi come la difesa della nazione e dei valori tradizionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lega, Vannacci contro tutti: “Io vado avanti”. Partito nel caos

