Lega Picone | Allarme sicurezza all’Autostazione di Avellino | urge un intervento istituzionale

Avellinotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’autostazione Air di Avellino diventa sempre più scenario di degrado sociale e microdelinquenza, con condizioni di rischio per la tranquillità e l’incolumità di cittadini e utenti. E’ necessario un intervento delle istituzioni e delle forze dell’ordine per riportare la situazione sotto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

lega picone allarme sicurezzaLega, Picone: “garantire sicurezza Autostazione Avellino, sempre più scenario di degrado e delinquenza” - “L’autostazione Air di Avellino diventa sempre più scenario di degrado sociale e microdelinquenza, con condizioni di rischio per la tranquillità e l’incolumità di cittadini e utenti. Lo riporta irpinianews.it

