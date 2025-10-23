Lega Picone | Allarme sicurezza all’Autostazione di Avellino | urge un intervento istituzionale

“L’autostazione Air di Avellino diventa sempre più scenario di degrado sociale e microdelinquenza, con condizioni di rischio per la tranquillità e l’incolumità di cittadini e utenti. E’ necessario un intervento delle istituzioni e delle forze dell’ordine per riportare la situazione sotto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

