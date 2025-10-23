Leeds-West Ham venerdì 24 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Chance importante per i Whites
Leeds e West Ham non giocano le coppe europee per cui la loro presenza nei palinsesti del venerdì e del lunedì sarà abbastanza frequente. Gli Hammers sono penultimi in classifica e hanno già sostituto Graham Potter con Nuno Espirto Santo che però dopo il buon punto preso a Bramley-Moore all’esordio ha dovuto incassare due sconfitte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Un inizio di stagione poco entusiasmante per Martin Ødegaard: il norvegese è uscito per un infortunio al ginocchio 38' del match fra l'Arsenal e il West Ham lasciando il posto a Zubimendi. In tutte le ultime 3 partite di Premier League giocate da titolare, il capita
Leeds-West Ham, il pronostico: ecco chi vincerà secondo i bookie - Stasera al West Ham tocca la trasferta (si potrebbe dire, per fortuna) a Leeds con il Multigol 2- Da corrieredellosport.it
West Ham vs Leeds: TV channel, live stream, team news & preview - West Ham and Leeds United will resume hostilities one week after their FA Cup tussle as the pair meet again at London Stadium in the Premier League. Scrive goal.com
Luiz Felipe vicino al West Ham, così il Betis ha i fondi per Roca del Leeds e Bellerin - Dopo una stagione più che convincente, sembra chiudersi la parentesi al Betis di Luiz Felipe, arrivato da svincolato un anno fa dalla Lazio. Si legge su tuttomercatoweb.com