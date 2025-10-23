Leeds-West Ham venerdì 24 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Chance importante per i Whites

Leeds e West Ham non giocano le coppe europee per cui la loro presenza nei palinsesti del venerdì e del lunedì sarà abbastanza frequente. Gli Hammers sono penultimi in classifica e hanno già sostituto Graham Potter con Nuno Espirto Santo che però dopo il buon punto preso a Bramley-Moore all’esordio ha dovuto incassare due sconfitte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

