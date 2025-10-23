Leeds-West Ham venerdì 24 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Leeds e West Ham non giocano le coppe europee per cui la loro presenza nei palinsesti del venerdì e del lunedì sarà abbastanza frequente. Gli Hammers sono penultimi in classifica e hanno già sostituto Graham Potter con Nuno Espirto Santo che però dopo il buon punto preso a Bramley-Moore all’esordio ha dovuto incassare due sconfitte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
Remembering Maestro William Alan Hawkshaw BEM (Leeds, April 27, 1937 – October 16, 2021) Alan Hawkshaw - Composer - facebook.com Vai su Facebook
Un inizio di stagione poco entusiasmante per Martin Ødegaard: il norvegese è uscito per un infortunio al ginocchio 38’ del match fra l’Arsenal e il West Ham lasciando il posto a Zubimendi. In tutte le ultime 3 partite di Premier League giocate da titolare, il capita - X Vai su X
Pronostico Leeds vs West Ham – 24 Ottobre 2025 - Alla vigilia del match di Premier League in programma il 24 Ottobre 2025 alle 21:00 all'Elland Road, cresce l'attesa per uno scontro che può pesare sulla ... Riporta news-sports.it
Pronostico Leeds-West Ham: non finisce come tutti credono - West Ham è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it
West Ham vs Leeds: TV channel, live stream, team news & preview - West Ham and Leeds United will resume hostilities one week after their FA Cup tussle as the pair meet again at London Stadium in the Premier League. Segnala goal.com