Leeds-West Ham venerdì 24 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Chance importante per i Whites
Leeds e West Ham non giocano le coppe europee per cui la loro presenza nei palinsesti del venerdì e del lunedì sarà abbastanza frequente. Gli Hammers sono penultimi in classifica e hanno già sostituto Graham Potter con Nuno Espirto Santo che però dopo il buon punto preso a Bramley-Moore all’esordio ha dovuto incassare due sconfitte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Giorno di Mercato, Bordighera , 1884. Dipinto di Richard Whately West - facebook.com Vai su Facebook
Un inizio di stagione poco entusiasmante per Martin Ødegaard: il norvegese è uscito per un infortunio al ginocchio 38’ del match fra l’Arsenal e il West Ham lasciando il posto a Zubimendi. In tutte le ultime 3 partite di Premier League giocate da titolare, il capita - X Vai su X
Pronostico Leeds-West Ham: non finisce come tutti credono - West Ham è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it
Leeds-West Ham, le formazioni ufficiali: il derby italiano sarà già dal primo minuto - Alle 20:45 scenderanno in campo Leeds e West Ham per la 19^ giornata di Premier League. Scrive tuttomercatoweb.com
Wolves, West Ham, Burnley, Leeds, Nottingham Forest - why Saturday's Premier League fixtures really matter - Wolves, West Ham, Burnley, Leeds and Nottingham Forest have all, to varying degrees, made a fairly wretched start to the new Premier League campaign. Riporta skysports.com