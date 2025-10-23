Leeds-West Ham | formazioni statistiche e anteprime

2025-10-23 18:35:00 Giorni caldissimi in redazione! Il West Ham è sotto enorme pressione in vista della trasferta a Leeds. Nuno ha invitato il West Ham a trasformare la frustrazione per la sconfitta di lunedì contro il Brentford in “impegno e motivazione” mentre cerca la sua prima vittoria come allenatore dell’Hammers contro il Leeds United venerdì. Il West Ham è stato fischiato dai tifosi dopo aver prodotto una pessima prestazione contro i Bees, perdendo 2-0 in una partita boicottata da molti sostenitori degli Hammers. Gli uomini di Nuno sono penultimi con soli quattro punti in otto partite, il portoghese ha preso un punto in tre partite da quando ha sostituito Graham Potter. 🔗 Leggi su Justcalcio.com