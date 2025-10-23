Leeds United–West Ham | preview probabili formazioni orario e pronostico

Venerdì 24 ottobre 2025 (ore 21:00 italiane) il Leeds United ospita il West Ham United a Elland Road per la 9ª giornata di Premier League. È una sfida dal peso specifico importante: i Whites cercano continuità e punti in casa, gli Hammers devono invertire una partenza negativa. Momento delle squadre. Leeds — Avvio con alti e bassi ma rendimento domestico discreto. La produzione offensiva è ancora altalenante, mentre la fase difensiva ha trovato maggiore compattezza nelle ultime uscite.. West Ham — Serie di risultati complicati e fiducia da ricostruire. Lontano da casa la squadra ha saputo creare occasioni, ma è mancata concretezza nelle aree. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

