L’educazione dei giovani Gli incontri nelle scuole

Novembre sarà per l’Organizzazione a Sostegno della Dislessia “Francesco Ticci” un periodo di attività significative, anche in coincidenza con l’anniversario della scomparsa di Francesco Ticci, avvenuta l’11 novembre 2010. Con il sostegno e il patrocinio del Comune, l’associazione propone un calendario di appuntamenti che coniugano formazione, sensibilizzazione e ricordo, nel solco di un impegno che da quindici anni unisce l’attenzione ai più giovani alla promozione di una cultura basata sul rispetto, la responsabilità e la cura delle relazioni umane. Il primo evento, martedì 11 novembre alle 9 a Villa Bertelli, sarà dedicato alla sicurezza stradale rivolto agli studenti del Liceo Scientifico Michelangelo in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara e coinvolgerà l’Associazione “Il sorriso di Elisa”, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Viareggio e la Croce Verde di Forte dei Marmi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

