L’editore Marzio Casalini e lo scrittore Franco Spazzoli ospiti del Rotary Club Cesena
Ha brillato una stella romagnola in una delle consuete conviviali del Rotary Club Cesena guidato, per l’annata in corso, da Ombretta Sternini. Marzio Casalini, animatore e titolare della casa editrice “Il Ponte Vecchio”, accompagnato da Franco Spazzoli, uno dei suoi scrittori di punta, ha portato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Venite a rifarvi gli occhi. A Villa Dora sono visitabili due mostre: "Le confessioni d'un italiano di Ippolito Nievo nelle illustrazioni di Marzio Carletti” alla Casa della Poesia fino al 15 novembre e “Riscatti. Per fare della grande Storia tante piccole storie” all’Antiqu - facebook.com Vai su Facebook