Lecco nuovo Quarto ponte | sarà pronto per le Olimpiadi 2026 Organizzato un open day

Lecco, 23 ottobre 2025 – Una visita guidata nel cantiere del nuovo Quarto ponte di Lecco. I tecnici di Anas, con un open day, aprono le porte del cantiere dove si sta ultimando la costruzione del nuovo ponte, in affiancamento del Terzo ponte Alessandro Manzoni della Statale 36. Sarà un ponte per il traffico urbano, non di attraversamento, per quanti devono raggiungere Lecco e i paesi limitrofi. Per cominciare sarà un ponte a senso unico, solo in entrata a Lecco, non in uscita, mentre in futuro potrebbe diventare a doppio senso, in ingresso e uscita, trasformando la pista ciclopedonale annessa in corsia veicolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, nuovo Quarto ponte: sarà pronto per le Olimpiadi 2026. Organizzato un open day

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Lecco nasce “EHI!” – Education, Health, Intimacy! Un nuovo spazio gratuito dedicato ai giovani dai 14 ai 24 anni per parlare di affettività, salute e sessualità in modo libero, sicuro e senza giudizio Ogni giovedì dalle 14.00 alle 16.00 Centro Civico S - facebook.com Vai su Facebook

Confartigianato Lecco. Alessandro Mazzoni nuovo presidente della categoria Pittori Edili https://lecconotizie.com/economia/lecco-economia/confartigianato-lecco-alessandro-mazzoni-nuovo-presidente-della-categoria-pittori-edili/… via @Lecco Notizie - X Vai su X

Quarto Ponte: sabato 25 ottobre i cittadini potranno visitare il cantiere - L’investimento complessivo della nuova variante ammonta a 35. lecconotizie.com scrive

Statale 36, il cantiere del quarto ponte Pescate-Lecco si apre ai cittadini: open day con Anas - Il 25 ottobre l'iniziativa al Ponte Manzoni per illustrare i lavori in dirittura d'arrivo: "Un’infrastruttura destinata a migliorare la circolazione tra le due sponde dell’Adda e a rendere più scorrev ... Da leccotoday.it

Video. Statale 36, "Il Quarto Ponte è sempre più vicino" - Il sindaco Capitani ha fatto visita al cantiere: "L'ultimo concio della struttura lato Pescate è stato posato ieri lavorando anche di notte per rispettare i tempi" ... Da leccotoday.it