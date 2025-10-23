Leader Ue | riesame stop a benzina-diesel

Servizitelevideo.rai.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I leader Ue accolgono "con favore l'intenzione della Commissione europea di portare avanti" già entro la fine di quest'anno "la revisione" del regolamento sulle emissioni di CO2 per l'automotive -che prevede lo stop nel 2035 alle vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel- e chiedono "la rapida presentazione della proposta tenendo conto della neutralità tecnologica". Lo si legge nel paragrafo delle conclusioni del vertice Ue dedicate alla competitività. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

