Leader Ue | riesame stop a benzina-diesel
I leader Ue accolgono "con favore l'intenzione della Commissione europea di portare avanti" già entro la fine di quest'anno "la revisione" del regolamento sulle emissioni di CO2 per l'automotive -che prevede lo stop nel 2035 alle vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel- e chiedono "la rapida presentazione della proposta tenendo conto della neutralità tecnologica". Lo si legge nel paragrafo delle conclusioni del vertice Ue dedicate alla competitività. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
