Leader strappo bandiera o Il futuro di Leao in sette parole
Rafa è tornato dopo la cura Allegri. In sette parole tutte per lui, ecco come può riscrivere il domani del Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lo strappo con Giuseppe Conte segna l’inizio di una nuova fase politica e riaccende il dibattito sulla leadership grillina. - facebook.com Vai su Facebook
Reem Al-Nimer è la vedova di Abu Abbas, il leader del Fronte Rivoluzionario della Palestina che organizzò la missione dei quattro terroristi a bordo dell'Achille Lauro. Reem racconta a "Rotta di collisione" le dinamiche che spinsero il gruppo di dirottatori a ucc - X Vai su X