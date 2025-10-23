Lea Barletti presenta Dissotterrare i viventi alla libreria Palmieri

Lecceprima.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il libroPoesie titolate, poesie senza titolo, e al centro un nucleo pulsante: Serie Anatomica, ovvero: l’anima è un muscolo lunghissimo (Atto provvisorio del corpo unico in 10 movimenti). Partire dalla tassonomia tecnico – scientifica come strumento per riconoscersi, per entrare in dialogo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Lea Barletti presenta “Dissotterrare i viventi” alla libreria Palmieri - Poesie titolate, poesie senza titolo, e al centro un nucleo pulsante: Serie Anatomica, ovvero: l’anima è un muscolo lunghissimo (Atto provvisorio del corpo unico in 10 movimenti). Scrive lecceprima.it

lea barletti presenta dissotterrareLea Barletti presenta "Dissotterrare i viventi" a San Cesario di Lecce - Collettiva edizioni indipendenti, in collaborazione con Cantiere Democratico, presenta "Dissotterrare i viventi" di Lea Barletti. Segnala lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Lea Barletti Presenta Dissotterrare