le zanzare trovate in islanda sono il ronzio che dovrebbe svegliarci riguardo al cambiamento climatico

L’ultimo baluardo è infine crollato: le zanzare sono arrivate anche in Islanda. A rilevare la loro presenza è stata un’esca per insetti, realizzata con una corda e del vino zuccherato, che le ha catturate. Bjorn Hjaltason, appassionato di insetti, l’aveva posizionata per delle falene ma, scoperte le inaspettate prigioniere, si è subito messo in contatto con un entomologo del NATT, l’Istituto islandese di storia naturale. Questi, dopo aver ispezionato la corda, ha confermato i sospetti dell’uomo. Gli esemplari sono due femmine e un maschio, e appartengono alla specie Culiseta annulata, tipica del nord Europa e del Regno Unito, nota per essersi adattata nel tempo anche a climi più freddi; sopravvive trovando riparo nelle abitazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

