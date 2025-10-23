Le zanzare arrivano in Islanda | cosa ha fatto il cambiamento climatico

Reykjavík, 23 ottobre 2025 – L’Islanda, da sempre considerata uno dei pochi territori liberi dalle zanzare grazie al suo clima rigido, deve confrontarsi per la prima volta con la comparsa di questi insetti. La scoperta di tre esemplari della specie Culiseta annulata è stata confermata da entomologi locali e apre nuovi interrogativi sul ruolo del riscaldamento globale, sui possibili rischi ecologici e sulle conseguenze per la popolazione. La scoperta storica. Nella valle di Kjósarhreppur, non lontano da Reykjavík, sono stati trovati due femmine e un maschio della specie Culiseta annulata: un evento che segna la prima cartina tornasole di zanzare in natura sull’isola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le zanzare arrivano in Islanda: cosa ha fatto il cambiamento climatico

