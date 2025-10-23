Le verità di Angelo Pagotto | La squalifica per uno scambio di provette i soldi sperperati e la depressione | così sono rinato

Ha chiuso un simbolico cerchio, Angelo Pagotto. Da Pistoia dove si era messo in luce contribuendo da ventenne con le sue parole alla promozione in B dei toscani, a Pistoia dove ora ricopre il ruolo di preparatore dei portieri, incarico precedentemente svolto a Lucca, Avellino e Prato. In mezzo. 🔗 Leggi su Today.it

