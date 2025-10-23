Le valutazioni delle commissioni Inps e ASL

Gbt-magazine.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA LETTERA:  Mamma disabile grave che per avere l’accompagnamento ha dovuto affidare la pratica ad un legale; Per l’assegno di cura poi, è stato necessario studiare le scale di valutazione per cui il geriatra ha dovuto rettificare la sua di valutazione che non era congrua allo stato di gravità dell’ammalata. Figlia bordeline stesso percorso. Il tema che vorrei affrontare è: . Io non so se hanno disposizioni di rigettare le pratiche a prescindere dalle loro gravità, fatto è che si inventano la qualunque pur di non assegnare le giuste valutazioni alle prime convocazioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

