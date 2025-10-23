Le unghie più dark e misteriose? Sono quelle della Scorpio season

La Scorpio season è ufficialmente iniziata — e sì, si sente. È quel momento dell’anno in cui l’energia si fa più intensa, più magnetica, più “non parlo con nessuno ma penso a tutto”. Dura dal 23 ottobre al 21 novembre, ma basta un pomeriggio di pioggia, una playlist malinconica su Spotify e un rossetto bordeaux per entrare nel mood. Arrivano le unghie per la stagione dello Scorpione che trasformano il dark romantic in un’arte. Questa stagione non è per i colori pastello o le nail art minimaliste. È il regno dei rossi profondi, dei viola lunari, dei neri liquidi e dei riflessi che cambiano sotto la luce del telefono. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Le unghie più dark e misteriose? Sono quelle della Scorpio season

