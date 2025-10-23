Le tre priorità di Fico su sanità e assistenza
“Ci sono tre priorità su cui ho intenzione di lavorare da presidente della Regione Campania. La prima è aiutare le famiglie che hanno una disabilità in casa. La seconda è aiutare le persone che hanno problemi di salute mentale, e con loro le famiglie che le supportano. E la terza è il sostegno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
CAMPANIA REPORT Alle 21:15, canale 19, torna Campania Report. Fico, candidato governatore per il campo largo, rilancia il reddito di dignità. Lucia Fortini, ‘A testa alta con De Luca’: “Non sarà un reddito di cittadinanza. Priorità a formazione e inserimento - facebook.com Vai su Facebook
CDM - Napoli, lo Stadio Maradona rientrerà tra le priorità della città del piano Manfredi-Fico https://ift.tt/MUr5psT - X Vai su X
Reggiana, Fico: "Prenderemo almeno tre giocatori negli ultimi giorni di mercato" - Giuseppe Fico, vicepresidente della Reggiana, presente al 'Barbera' per il match contro il Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel postpartita. Da tuttomercatoweb.com