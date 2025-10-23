Le tradizioni popolari | Uniti per farle conoscere

Il primato lo detiene Empoli con la rievocazione più antica, risalente al 1340. Il Volo del Ciuco, che ogni anno grazie all’impegno della Compagnia di Sant’Andrea riporta in piazza Farinata degli Uberti centinaia di persone, è la ’nonna’ delle manifestazioni dell’ Empolese Valdelsa. E’ricco, il nostro territorio; dai Palii alle infiorate, la cultura immateriale rischia di essere sottovalutata. E soprattutto rischia di estinguersi. Quanta fatica, per tenerla in piedi. Ecco perchè il Tradev, Centro di documentazione delle Tradizioni popolari dell’Empolese Valdelsa, ha pensato a una giornata per celebrarla. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le tradizioni popolari: "Uniti per farle conoscere"

