Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 23 ottobre

Iltempo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 23 ottobre 2025.   Ariete   L'alba di un nuovo giorno e di un nuovo periodo. Inizia una nuova scena astrale, il Sole, fonte di tutte le energie di un oroscopo, dalla Bilancia passa nel segno dello Scorpione, che conoscete bene e vi attrae. È accolto dalla Luna che già si trova in Scorpione, come Mercurio, pensiero e movimento, utile per tutte le questioni pratiche e di affari, e il vostro guerriero Marte sempre piu passionale e magnetico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

