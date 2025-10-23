Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 23 ottobre
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 23 ottobre 2025. Ariete L'alba di un nuovo giorno e di un nuovo periodo. Inizia una nuova scena astrale, il Sole, fonte di tutte le energie di un oroscopo, dalla Bilancia passa nel segno dello Scorpione, che conoscete bene e vi attrae. È accolto dalla Luna che già si trova in Scorpione, come Mercurio, pensiero e movimento, utile per tutte le questioni pratiche e di affari, e il vostro guerriero Marte sempre piu passionale e magnetico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Oroscopo, le Stelle di #Branko di mercoledì #22ottobre: tutti i segni - X Vai su X
RDRnetwork: ?Oroscopo di oggi 19 ottobre 2025 Ariete Domani, caro Ariete, l’energia torna a scorrere vivace grazie a Marte che ti sostiene. L’oroscopo di Branko del giorno ti invita a osare in amore e nei progetti personali. Una conversazione chi - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 23 ottobre: tutti i segni - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Lo riporta iltempo.it
Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 20 ottobre: tutti i segni - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Secondo iltempo.it
Oroscopo Branko: le previsioni segno per segno per la settimana dal 20 al 26 ottobre 2025 - Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Come scrive superguidatv.it