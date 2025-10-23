Le scelte che costruiscono la pace | voci gesti e abbracci al Festival EsserCi

Una mattinata di parole che fanno pensare e di storie che toccano il cuore quella di oggi al Palacultura, nell’ambito del Festival “Esserci”, organizzato dal Cesv Messina con la collaborazione del Comune e dedicato quest’anno al tema della pace.A introdurre il primo dei tre incontri di oggi, dopo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it